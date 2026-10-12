Росфинмониторинг назвал популярные методы отмывания доходов

Доходы от уклонения от уплаты налогов чаще всего легализуют через покупку дорогостоящих активов и вложения в действующий бизнес.

Незаконные доходы чаще всего пытаются легализовать через приобретение имущества и инвестиции, сообщила пресс-служба Росфинмониторинга. Такие схемы могут включать сделки как в России, так и за рубежом.

«Наиболее популярными инструментами для легализации доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, традиционно остаются приобретение объектов недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-сегмента, ювелирных изделий, а также вложения в действующий бизнес», — уточнили в ведомстве.

Росфинмониторинг собирает и анализирует информацию об операциях с деньгами и другим имуществом, а также выявляет признаки подозрительных действий. При наличии достаточных оснований материалы направляют в правоохранительные или налоговые органы, а правовую квалификацию дают правоохранительные органы и суд.