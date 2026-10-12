Назвали размер МРОТ на 2027 год

В 2027 году минимальная зарплата увеличится на 6,8%.

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году достигнет почти 29 тысяч рублей в месяц.

Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей в месяц. Эта конкретная цифра официально заложена в проект федерального закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, внесенный правительством на рассмотрение в Госдуму», — сказал он.

В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, то есть в 2027 году минимальная зарплата увеличится на 6,8%. Это связано с ожидаемым темпом роста средних зарплат в стране, так как при их увеличении пропорционально повышается и МРОТ.

Меньше этой суммы работодатель не имеет права платить сотруднику.

От МРОТ зависит также минимальный размер выплат по больничным, пособия по беременности и родам для женщин с низким доходом или небольшим стажем, льготные страховые взносы для МСП.