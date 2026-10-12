МВД: за передачу банковской карты третьим лицам грозит до семи лет тюрьмы

Уголовная ответственность за участие в незаконных финансовых операциях наступает с 16 лет, а за кражу — с 14 лет.

Передача своей банковской карты лицам, которые будут ее использовать в незаконных целях, грозит уголовной ответственностью для владельца, говорится в документах МВД.

Наказать могут тех, кто за деньги передает свою банковскую карту для противозаконной деятельности или за вознаграждение сам совершает преступные операции по указанию другого лица.

За эти преступления предусмотрено от 3 до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, а если преступления совершены организованной группой — до 7 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность за участие в незаконных финансовых операциях наступает с 16 лет. За мошенничество и кражу также предусмотрена уголовная ответственность, причем за кражу — с 14 лет.

Если нарушителю нет 18 лет, за него отвечают родители или законные представители. При этом, участник незаконных финансовых операций обязан возместить потерпевшему причиненный ущерб, уточнили в МВД.