АТОР предупредила туристов о проблемах из-за сбоев в «Яндексе»
Возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов, но вылеты по ранее выписанным билетам состоятся оплаченные отели и услуги в турах сохраняются.
Из-за перебоев в работе сервисов Яндекса у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов, пишет Ассоциация туроператоров.
«Все оплаченные бронирования документально подтверждены. Задержки касаются только выписки документов, которые в ряде случаев запрашивают у туроператоров по дублирующим каналам связи», — говорится в сообщении.
Большинство сайтов туроператоров – членов Ассоциации работают нормально. Сбой затронул сайт только одного из крупных туроператоров – PEGAS Touristik, ресурс уже работает.
Пока недоступно бронирование на двух крупных онлайн-агрегаторах пакетных туров. Там ведутся технические работы.
АТОР просит туристов не беспокоиться: вылеты по ранее выписанным билетам состоятся, даже если билеты еще не пришли на почту. Для регистрации нужен только паспорт. Оплаченные отели и услуги в турах сохраняются.
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