Новые правила для цифровых платформ: будут ли самозанятых предупреждать о лимите рабочих часов

Эксперт рассказал, как маркетплейсы и биржи будут контролировать время самозанятых.

О новых правилах работы цифровых платформ, через которые продают товары, заказывают работы и услуги, рассказал «Клерку» основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

Будет ли платформа высылать предупреждения, увидят ли самозанятый и заказчик уведомления в духе «Вы отработали 50 часов в этом месяце, через 10 часов доступ к заказам этого клиента будет ограничен» – зависит от конкретной платформы.

Предупреждения помогут заранее изменить загрузку, но обещать наличие такого уведомления у всех сервисов нельзя.

«Само сообщение должно учитывать не только часы текущего месяца, но и предыдущие месяцы сотрудничества. Иначе оно создаст ошибочное впечатление, что после 60 часов работа обязательно прекращается», — подчеркнул эксперт.

Он рекомендует исполнителю и заказчику заранее выяснить, есть ли у платформы счетчик, какие предупреждения она отправляет и как исправить ошибку в расчете.