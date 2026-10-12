Что будет с долгосрочными проектами самозанятых на платформах, если лимит в 60 часов исчерпан

Что произойдет с уже запущенными на платформах долгосрочными проектами самозанятых, если прямо посреди месяца лимит в 60 часов будет исчерпан, рассказал «Клерку» основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

«Достижение 60 часов в одном месяце само по себе не означает остановку проекта. Правило учитывает превышение в течение шести месяцев подряд», — уточнил эксперт.

Постановление не устанавливает общего порядка завершения уже начатых проектов. Поэтому нельзя гарантировать ни автоматическую заморозку, ни возможность безусловно закончить любой заказ, предупредил он

До начала длительной работы он рекомендует уточнить правила платформы и договориться о завершении этапов, оплате выполненной части и передаче материалов. Ограничение новых заказов само при этом не отменяет обязанности оплатить уже выполненную работу.