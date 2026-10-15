Покупателям должны будут в первую очередь сообщать единую для всех цену. Скидки за выбор способа оплаты или выполнение других условий не будут считаться основной ценой.

Минэкономразвития предлагает закрепить обязанность бизнеса сообщать покупателям прежде всего базовые цены без учета скидок за выполнение ряда условий. Законопроект ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Речь идет о скидках, для которых клиенту нужно выбрать определенное средство платежа, приобрести допуслугу, быть участником программы лояльности и так далее.

Такие цены придется сообщать наглядно и доступно:

в предложении о продаже товара, выполнении работы или оказании услуги. Это касается и отображения сведений в поисковой выдаче;

на всех этапах заключения договора до совершения сделки, в том числе дистанционно.

Цены со скидками можно будет указывать как дополнение к безусловной стоимости. При этом нужно писать, какое требование надо выполнить для более низкой цены.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.