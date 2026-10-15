Налоговая напомнила, кто из родственников полностью освобожден от НДФЛ при дарении недвижимости.

Налоговики уточнили, платит ли налог при дарении квартиры тот, кто ее подарил.

«Даритель не получает дохода от дарения, поэтому НДФЛ с подарка он не уплачивает», — пояснили представители ФНС в своем ТГ-канале.

Если недвижимость подарена члену семьи или близкому родственнику (супругу, родителям, в том числе усыновителям, детям, в том числе усыновленным, дедушкам, бабушкам, внукам, полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам), одаряемый также освобождается от НДФЛ согласно п. 18.1 ст. 217 НК.

Налог на имущество в дальнейшем уплачивает новый собственник.