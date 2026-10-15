Кадры не имеют права убрать часы за обед, если сотрудник на связи.

У дежурного врача в круглосуточном стационаре график работы суточный. Отдел кадров решил считать один час неоплачиваемым обедом, а 23 часа - рабочими. Но работники не могут уйти на час или выключить телефон, так как к стационару относится и отделение скорой помощи. Насколько правомерен такой неоплачиваемый обед, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Неправомерен, если в течение перерыва для питания и отдыха не вправе покидать место работы», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 108 ТК, в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не включается.

Но если по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.