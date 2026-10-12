Компании сообщают о проблемах с маркировкой товаров и рекламы

Поставки маркированных напитков могут временно задерживаться, следует из писем ООО «Мултон Партнерс» и ООО «Пепсико Холдингс» ретейлерам. Причиной стали сбои в работе сервисов провайдера UTrace после выхода из строя дата-центров «Яндекса» 11 октября 2026 года.

«Мултон Партнерс» сообщил, что проблемы с системой маркировки начались в 04:00 по московскому времени 11.10.2026. Компания попросила торговые сети не применять штрафы за просрочку поставок и другие нарушения, связанные с недоступностью UTrace. Партнеры переносят данные и приложения на резервный хостинг.

У «Пепсико Холдингс» нарушился обмен данными между собственной системой маркировки и системой «Честный знак» ГИС МТ. Из-за этого возникли проблемы с формированием электронных универсальных передаточных документов. Компания попросила магазины принимать товары по бумажным документам и пообещала выпустить ЭУПД в полном объеме в течение 48 часов.

«Товар принимаем и торгуем, но все в ручном режиме», — сообщил представитель одной из торговых сетей.

Если ЭУПД не поступят в систему, продукцию вернут по стандартной процедуре. Другие производители и поставщики об аналогичных проблемах пока не сообщали.