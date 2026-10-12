ФНС разъяснила порядок формирования чеков при сбоях в работе Яндекса

Из-за технических ограничений чеки могут поступить с задержкой. Самостоятельное формирование документов грозит их дублированием.

Пользователи сервисов Яндекса могут не получать кассовые чеки за услуги и покупки из-за ограничений в работе технической инфраструктуры компании, пишет ФНС. После восстановления сервисов по таким расчетам сформируют чеки коррекции по пункту 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

У плательщиков НПД, которые работают через продукты «Яндекса», также временно могут не формироваться чеки. Их создадут после возобновления штатной работы сервисов.

Самозанятым не рекомендуют самостоятельно оформлять чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября 2026 года, чтобы избежать дублирования. Если к этой дате «Яндекс» не передаст документы автоматически, доход нужно отразить в приложении не позднее 9 ноября 2026 года.

Форс-мажорные обстоятельства, из-за которых пользователь не применил ККТ, могут признать объективной причиной, исключающей административную ответственность. Это следует из частей 1 и 4 ст. 1.5 КоАП, добавили налоговики.