Переход на четырехдневную рабочую неделю не будут закреплять законодательно в ближайшее время. Отдельные компании могут вводить такой график в качестве эксперимента.

Количество рабочих дней в неделе в ближайшее время официально сокращать не планируют. Об этом рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

«Реальные компромиссы сегодня складываются не на уровне законодательства, а на уровне правил отдельных компаний: удаленная работа, гибкий график. Для работодателей это инструмент удержания сотрудников», — заявила депутат.

Автоматизация повышает производительность труда в медицине, образовании и промышленности, но не отменяет необходимость физического присутствия работников, отметила Лантратова. Некоторые компании уже тестируют четырехдневную рабочую неделю, однако пока такая практика остается локальным экспериментом.