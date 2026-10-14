Попытка убрать отрицательные остатки товаров из учетной программы с помощью фиктивных поступлений или изменения дат документов может привести к налоговым претензиям. Особенно внимательно проверяют операции с прослеживаемыми товарами.

Отрицательные остатки в бухгалтерском учете сами по себе не означают, что компания допустила нарушение. Однако неправильное исправление таких расхождений может создать налоговые риски. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко.

По словам эксперта, отрицательные остатки часто возникают из-за разрыва между фактическим движением товара и отражением операций в учете. Например, склад уже отгрузил продукцию, а бухгалтерия еще не провела поступление от поставщика.

Чтобы устранить расхождения, необходимо сверить складские остатки, обороты по счету 41 и первичные документы. Если поставка состоялась раньше продажи, ее следует отразить в надлежащем периоде на основании подтверждающих документов.

Особое внимание нужно уделять прослеживаемым товарам. Сведения об их движении сопоставляются по регистрационным номерам партий. Как пояснила Мощенко, отрицательные остатки и разрывы в цепочках прослеживаемости относятся к налоговым рискам, на которые ФНС обращала внимание в письме от 3 декабря 2021 года № ЕА-4-15/16911@.

Среди наиболее рискованных способов исправления эксперт выделила:

создание фиктивных поступлений для устранения отрицательного остатка;

необоснованное изменение дат операций;

списание себестоимости без подтверждающих документов;

неправомерное применение вычетов НДС.

Ошибки также могут повлиять на налог на прибыль, поскольку расходы должны соответствовать требованиям статей 252, 268 и 272 НК РФ.

Если ошибка привела к занижению налога, организация обязана подать уточненную декларацию в соответствии со статьей 81 НК РФ. Если занижения нет, необходимость корректировки отчетности определяется отдельно.

При этом закрытие месяца не препятствует исправлению ошибок, но не позволяет произвольно переписывать ранее подписанные документы. Порядок корректировки регулируют ФСБУ 27/2021 и ПБУ 22/2010.

Эксперт подчеркнула, что задача бухгалтера — не просто устранить отрицательное значение в программе, а восстановить фактическую картину движения товаров на основании первичных документов.