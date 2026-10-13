Обновили список кодов муки для ставки НДС 10%
Новые коды начнут действовать с 9 ноября 2026 года. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Перечень кодов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, приведен в соответствие с новой редакцией ОКПД 2. Об этом сказано в постановлении правительства от 09.10.2026 № 1327.
В перечне уточнили наименования двух позиций. Код 10.61.21.120 теперь относится к пшенично-ржаной обойной хлебопекарной муке, а код 10.61.22.110 — к ржаной и ржано-пшеничной хлебопекарной муке.
Также в перечень включили новые коды:
10.61.21.130 для пшеничной хлебопекарной муки, обогащенной витаминами и (или) минеральными веществами;
10.61.21.140 для муки из мягкой пшеницы для макаронных изделий;
10.61.21.150 для муки из твердой пшеницы для макаронных изделий;
10.61.21.190 для прочей пшеничной и пшенично-ржаной муки.
Поправки потребовались после изменения ОКПД 2 приказом Росстандарта от 23.01.2026 № 30-ст. Ставку НДС 10% применяют при реализации и импорте продовольственных товаров, указанных в статье 164 НК РФ, а соответствующие коды установлены постановлением правительства от 31.12.2004 № 908.
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