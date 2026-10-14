Контролеры направили свыше 140 тыс. предложений о плановых проверках в 2027 году. Проверять можно только объекты высокой и чрезвычайно высокой категорий риска.

Свыше 140 тыс. предложений о плановых проверках бизнеса поступило в первые дни октября, сообщили в Генпрокуратуре. Больше всего заявок подали органы Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Формирование планов началось 1 октября 2026 года.

«От таких мероприятий освобождены резиденты территорий опережающего развития, образовательные организации, учреждения здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей», — сказали в Генпрокуратуре.

Плановые проверки также не будут проводить на производственных комплексах, пострадавших от атак БПЛА или других средств огневого воздействия с 1 января 2026 года. Льгота для таких объектов действует до 1 октября 2027 года.

Прокуроры проверят обоснованность предложений через ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Контролирующие органы должны опубликовать окончательные планы на своих сайтах до 22 декабря. Предприниматели также смогут посмотреть запланированные проверки на ресурсах Генпрокуратуры.