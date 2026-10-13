«Честный знак» опроверг сбои в системе маркировки после атак на дата-центры

Проблемы с оформлением документов на поставки напитков возникли из-за недоступности сервиса Utrace HUB. Государственная система маркировки «Честный знак» продолжает работать без сбоев, сообщили «Клерку» в ЦРПТ.

Система маркировки «Честный знак» не пострадала от атак на дата-центры «Яндекса». Об этом редакции «Клерка» сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы.

«Система маркировки “Честный знак” функционирует без сбоев», — заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Ранее производители напитков «Мултон Партнерс» и «Пепсико Холдингс» предупредили торговые сети о возможных задержках поставок из-за проблем с сервисами провайдера Utrace. У компаний возникли сложности с электронным документооборотом и оформлением документов на маркированную продукцию.

При этом, как уточнили в ЦРПТ, проблемы возникли у стороннего разработчика программного обеспечения Utrace, а не в самой государственной системе маркировки.

В Utrace подтвердили, что работа сервиса Utrace HUB нарушилась вследствие сбоев в инфраструктуре «Яндекс.Облака».

«Хотя работа частично восстановлена, мы продолжаем активные работы по полной нормализации всех функций», — сообщил генеральный директор Utrace Сергей Игнаткин.

По его словам, у части клиентов производственные процессы уже восстановлены, однако работа с логистическим звеном продолжается.

Компания также перераспределяет инфраструктуру на альтернативные площадки, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.