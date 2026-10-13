«Платформа ОФД» сообщила о штатной работе сервисов после атак на дата-центры

Инфраструктура оператора фискальных данных работает без перебоев. Компания дополнительно проверила свои мощности и подготовила резервный план на случай увеличения нагрузки.

«Платформа ОФД» сообщила, что ее инфраструктура продолжает работать в штатном режиме на фоне сбоев в российских дата-центрах. Соответствующее заявление компания опубликовала в своем Telegram-канале.

«Наша инфраструктура работает в штатном режиме. Мы дополнительно проверили собственные мощности и держим наготове оперативный план Б — на случай, если нагрузка вырастет», — говорится в сообщении оператора.

В компании также выразили поддержку коллегам, столкнувшимся с техническими проблемами, и предложили пользователям обращаться в службу поддержки при возникновении сложностей.

Ранее после атак на дата-центры «Яндекса» возникли перебои в работе ряда бухгалтерских сервисов, включая 1С-Отчетность, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД.

В частности, «Калуга Астрал» сообщила о переносе сервисов на другие площадки. Основным ориентиром восстановления называлось 14 октября, однако компания допускала продление работ до 16 октября.

При этом «Такском» также сообщал о штатной работе собственных сервисов, хотя обмен документами через отдельные решения 1С оказался затронут общим сбоем.