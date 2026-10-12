1С назвала сроки восстановления Отчетности и ЭДО: сбой может продлиться до 16 октября

Сервисы 1С-Отчетность, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД планируют восстановить 14 октября. При сложностях с запуском срок могут перенести на 16 октября. Данные клиентов сохранены.

Фирма «1С» опубликовала сообщение о восстановлении сервисов. По информации на 12 октября, 12:30 мск, клиентские данные перенесли из пострадавших дата-центров Яндекса на другие площадки и создали новые резервные копии. Специалисты «Астрала» и «1С» работают круглосуточно.

14 октября — ориентировочная дата, а не гарантированный срок запуска. При сложностях на новой инфраструктуре восстановление может затянуться до 16 октября. Перебои начались 11 октября в 04:00 мск после инцидента с дата-центром Яндекса во Владимирской области.

Почему сбой затронул пользователей «Такскома»

По сообщению «1С», сервисы самого «Такскома» работают штатно. Однако обмен через 1С-ЭДО и 1С-ЭПД зависит от 1С:Хаба — облачного сервера связи с операторами. Он также размещался в дата-центре Яндекса. Его восстановлением занимаются в приоритетном порядке.

Что делать бухгалтерам

«1С» разъяснила порядок действий при риске штрафов:

По декларациям в ФНС: компания ссылается на письмо ФНС от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@. Если декларацию отправили вовремя, но она не дошла из-за технического сбоя, для неприменения санкций необходимо подтверждение оператора. Письма «Калуги Астрал» о сбое уже опубликованы.

Если СФР выставит штраф: по разъяснению «1С», нужно запросить акт технической экспертизы у «Астрала» по адресу 1cta@astral.ru и представить его в фонд.

Для обмена с СЭДО СФР: в программах «1С» доступен режим «Обмен напрямую».

Компания также рекомендует сохранять сообщения об отправке отчетов и официальные подтверждения сбоя. Отчеты, отправленные через 1С-Отчетность, сохраняются в сервисе и будут переданы контролирующим органам после восстановления работы оператора. Альтернативные способы сдачи отчетности перечислены в отдельной инструкции «1С».