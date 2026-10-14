До 1 ноября 2026 года налогоплательщики получат уведомления, в которых может быть указан НДФЛ из-за превышения допустимого размера стандартного вычета. Налог начислят на сумму превышения.

НДФЛ может появиться в уведомлении, даже если у налогоплательщика не было доходов, налог с которых обычно отражают в этом документе. Причиной может стать излишне предоставленный стандартный налоговый вычет.

Превышение возникает, если при предоставлении вычета не учли годовой лимит дохода в 450 тыс. рублей, достижение ребенком возраста 18 лет или 24 лет при очном обучении либо смену формы обучения. Перерасчет также возможен при снятии инвалидности, изменении ее группы или вступлении единственного родителя в брак, после которого утрачивается право на двойной вычет. Об этом сказано на сайте ФНС.

Допустимый размер вычета может быть превышен из-за его оформления у нескольких работодателей или ошибки. При расчете налоговый орган суммирует доходы от всех налоговых агентов, а статус льготных категорий проверяет по сведениям других ведомств.

Начисленный на сумму превышения НДФЛ включат в уведомление. Подробный расчет будет указан в разделе «Расчет превышения предоставленного вычета по НДФЛ над установленным размером».