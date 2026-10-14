Из‑за очередности списания средств клиенты могут столкнуться с неожиданной просрочкой по кредиту, если внесенные деньги уйдут на налоговый долг, а новая процедура взыскания без суда сокращает время на реакцию.

Банк обязан соблюдать установленную законом очередность списания, поэтому при нехватке средств он сначала направляет деньги на налоговый долг, а уже потом — на кредитный платеж. Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов рассказал «Клерку», что это создает риск для заемщиков. Человек вносит деньги, рассчитывая закрыть задолженность по кредитной карте, но получает просрочку, проценты и ухудшение кредитной истории, даже не подозревая об этом.

Алексей Вересов «Очевидно, здесь возникает проблема для заемщика. Человек вносит деньги, рассчитывая погасить задолженность по кредитной карте, а в результате получает просрочку, проценты и потенциальное ухудшение кредитной истории. При этом банк может действовать строго по закону, но клиент рискует получить просрочку, о которой даже не подозревает»

Новая процедура взыскания неоспариваемых налоговых долгов без суда усиливает проблему: между решением ФНС и списанием средств теперь гораздо меньше времени. Это особенно чувствительно для людей с несколькими обязательствами, когда поступающие деньги уже распределены между кредитами, коммунальными платежами и повседневными расходами.

«Я бы не стал прогнозировать массовый характер таких случаев без статистики банков и ФНС. Отмечу лишь, что проблема может оказаться заметной среди заемщиков, которые редко проверяют налоговые уведомления и узнают о задолженности уже после списания денег», — сказал Алесей Вересов.

Защитный механизм, по его словам, работает только до внесения денег: клиент должен регулярно проверять состояние единого налогового счета и не игнорировать уведомления ФНС. Если начисление спорное, можно подать возражения. При этом рассчитывать на информирование со стороны банков не стоит — многие не предупреждают ни о списании, ни о том, что кредитный платеж из‑за него может остаться непогашенным.

Недавно мы писали, что налоговые долги могут помешать погасить кредитную карту.