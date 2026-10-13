Уведомления о рисках и требования налоговой будут приходить через кабинеты маркетплейсов. Селлеры, которые заходят туда только ради статистики, рискуют пропустить критическое сообщение.

Законопроект № 617‑9 вводит новую обеспечительную меру: если продавец не явится в инспекцию или не предоставит документы, ФНС сможет приостановить прием заказов и публикацию карточек на всех площадках сразу, а уведомления будут приходить через кабинеты маркетплейсов.

Налоговый консультант Елена Шедис в интервью «Клерку» рассказала, что основания для применения блокировки минимальны — неявка в инспекцию для дачи показаний или непредставление истребованных документов. При этом доказывать недоимку или завершать проверку не требуется: достаточно факта нарушения обязанностей.

Елена Шедис «Механика такая. Поручение уходит сразу всем площадкам, где продавец торгует. Площадка исполняет его в течение двух дней, иначе ее оштрафуют на 100 тыс. руб. За непредставленные документы меру можно применить не раньше чем через три дня и не позже чем через месяц после срока их представления, за неявку — не позже месяца после срока явки»

Самой чувствительной частью механизма станет система уведомлений. По проекту маркетплейсы будут самостоятельно выявлять налоговые риски и отправлять предупреждения селлеру в личный кабинет. Требования ФНС также смогут приходить через площадку и будут считаться полученными через три дня после отправки. Продавцы, которые заходят в кабинет только ради графика продаж, рискуют пропустить критическое уведомление и получить блокировку из‑за формального нарушения.

Если закон примут, нормы заработают через девять месяцев после публикации, предположительно в 2027 году. Для селлеров это означает, что неявка в инспекцию или задержка с документами перестанут быть просто неприятностью — они могут привести к полной остановке бизнеса на всех площадках.

Узнайте больше про изменения в работе с маркетплейсами, читайте полное интервью с Еленой Шедис.