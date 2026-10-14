Банковские требования по корпоративным облигациям выросли только на 45 млрд рублей. Снижение спроса может повысить стоимость финансирования для компаний с рейтингом A и ниже.

В августе 2026 года объем требований банков по корпоративным облигациям увеличился на 45 млрд рублей. Это почти в шесть раз меньше, чем годом ранее.

За январь-август прирост составил 255 млрд рублей против 1,78 трлн рублей за тот же период 2025 года. Об этом пишут «Известия».

К началу сентября банковский портфель таких бумаг приблизился к 9 трлн рублей. Однако статистика не отражает напрямую объем новых покупок: на показатель также влияют погашение выпусков и изменение стоимости активов, рассказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Банки могут осторожнее относиться к корпоративному долгу из-за высоких ставок и ухудшения положения части заемщиков. При этом компании продолжают размещения: в августе их объем достиг 875 млрд рублей, а в сентябре превысил 1 трлн рублей. Эмитентам с рейтингом A и ниже, вероятно, придется предлагать более высокую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга.

Число компаний с проблемами при обслуживании облигаций за полгода выросло с восьми до 13, а в сентябре объем обязательств с допущенными дефолтами достиг 6,3 млрд рублей. Частные инвесторы в сентябре купили долговые бумаги на 158 млрд рублей, поэтому им важно учитывать не только доходность, но и долговую нагрузку эмитента, его денежный поток и риск снижения цены облигации до погашения.