Банки смогут бессрочно применять понижающие коэффициенты риска и не начислять макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Сейчас послабления действуют до конца 2026 года.

Льготы по кредитам на защиту объектов критической инфраструктуры могут сделать постоянными, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Мы планируем внести соответствующие изменения в регулирование», — сказала Данилова, отвечая на вопрос о возможности сделать меру бессрочной.

Послабления распространяются на ссуды, выданные для финансирования проектов по защите объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения. До конца 2026 года банки вправе применять по ним понижающие коэффициенты при расчете кредитного риска и не использовать макропруденциальные надбавки.