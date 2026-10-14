Продавцы смогут отказаться от скидок без понижения рейтинга и позиций в поиске. За нарушение правил площадкам грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Продавцы смогут устанавливать минимальную цену и отказываться от скидок за счет площадки. Маркетплейс не вправе будет ограничивать доступ к личному кабинету, скрывать карточки, снижать рейтинг или ухудшать позиции в поиске.

Комиссии за аналогичные услуги для российских и иностранных продавцов должны быть одинаковыми, а выплаты партнерам и владельцам пунктов выдачи потребуется проводить не реже одного раза в 30 дней. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект Минэкономразвития. Документ проходит общественное обсуждение до 16 октября, поправки и штрафы могут вступить в силу 1 марта 2027 года.

Площадки обяжут показывать базовую стоимость товара на всех этапах оформления заказа независимо от способа оплаты. Цены по подписке или при оплате определенной картой можно будет указывать только дополнительно и с пояснением условий.

За нарушение порядка снижения цены штраф для юрлиц составит до 300 тыс. рублей. Новая статья 14.69 КоАП также предусматривает другие санкции для операторов цифровых платформ — до 400 тыс. рублей.

Маркетплейсы также должны будут проверять карточки товаров через государственные реестры. Для лекарств, медизделий и продукции с обязательным подтверждением соответствия площадки смогут бесплатно получать сведения о регистрационных удостоверениях, сертификатах и декларациях через Единую систему нормативной справочной информации.