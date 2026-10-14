К эксперименту по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности присоединились 11,7 тыс. человек. Получать выплаты при болезни смогут участники, выполнившие условия программы.

Право на оплачиваемый больничный в 2026 году получили более 4,4 тыс. самозанятых. Всего в эксперименте участвуют 11,7 тыс. человек.

Программа предусматривает добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности. После возникновения страхового случая участники, получившие право на выплаты, смогут оформить пособие по болезни.

«На сегодняшний день к эксперименту по добровольному по страхованию на случай временной нетрудоспособности подключились уже 11,7 тыс. человек, при этом свыше 4,4 тыс. из них получили право на выплаты при наступлении болезни», — сказали в СФР.

Присоединиться к программе могут самозанятые, которые ведут предпринимательскую деятельность и платят налог на профессиональный доход. В их числе могут быть репетиторы, няни, курьеры, помощники по хозяйству и таксисты.