Налог планируют взимать с аренды, дивидендов и процентов, но не с прибыли от операций с активами. Доходность долгосрочных вложений может снизиться на 1,5-1,8 п.п. в год.

Закрытые паевые инвестиционные фонды с 2027 года будут платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов, следует из правительственного законопроекта № 617-9. Изменения затронут арендные платежи, дивиденды и проценты по вкладам. Льгота для прибыли от купли-продажи активов сохранится.

Для пайщиков это означает отмену отсрочки налогообложения пассивных доходов внутри фонда. При этом ЗПИФы по-прежнему можно будет использовать для коллективных инвестиций, защиты активов, структурирования владения и передачи капитала по наследству.

«Из трех его ключевых эффектов — льготный налоговый режим, отложенный НДФЛ, защита и структурирование — реформа убирает только второй», — сказал генеральный директор УК «Джи Пи Ай» Александр Чугунов.

Законопроект пока не предусматривает вычет расходов рентных фондов, перенос убытков и зачет налога при погашении паев юридическими лицами. В отдельных случаях нагрузка может вырасти до 40%. Рынок также указывает на риск двойного налогообложения дивидендов в холдинговых ЗПИФах и отсутствие переходного периода.