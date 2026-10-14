Полмиллиарда на УСН в 2027 году: почему директор уже считает экономию, а бухгалтер — риски. Выпуск № 131 подкаста «Налоговое утро»
Лимиты по УСН в 2027 году вырастут. Но менять ОСНО на упрощенку будет выгодно не всем.
Директор присылает новость: «На упрощенке разрешат зарабатывать больше 500 миллионов! Зачем нам 25% налога на прибыль, если можно 15?». Для руководителя задача решена.
Для бухгалтера она только началась, потому что между снижением ставки и реальной экономией часто прячется очень неприятная сумма. Разбираем, какие лимиты УСН готовит 2027 год, и почему один декабрьский аванс может обнулить всю выгоду от перехода.
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