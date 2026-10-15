Если существенную ошибку обнаружили до утверждения годовой бухгалтерской отчетности, ее придется исправить и сформировать новый экземпляр. После утверждения отчетность за прошлый год не пересдают — корректировки отражают в текущем учете.

Порядок исправления ошибок прошлых лет зависит от того, когда бухгалтер обнаружил неточность и успели ли собственники утвердить отчетность. Об этом «Клерку» рассказала Елена Зайцева, финансовый директор КГ «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ».

По словам эксперта, организация самостоятельно определяет существенность ошибки с учетом суммы и характера искажения. Главный критерий — может ли ошибка повлиять на экономические решения пользователей отчетности. Такой порядок предусмотрен п. 3 ПБУ 22/2010.

Если существенную ошибку обнаружили после подписания отчетности, но до ее представления участникам ООО, исправления вносят декабрьскими проводками прошлого года, после чего отчетность составляют заново. Если первоначальный вариант уже передали другим пользователям, например банку, им необходимо направить исправленный экземпляр.

Аналогичный порядок действует, если отчетность уже представлена собственникам, но еще не утверждена. В этом случае новый экземпляр направляют всем получателям первоначальной отчетности. При этом нужно указать, что документ заменяет предыдущую версию, и объяснить причины исправления.

После утверждения годовой отчетности пересдавать ее не нужно, даже если ошибка существенная.

«После утверждения годовой отчетности порядок действий существенно меняется. Даже если выявлена существенная ошибка, пересдавать утвержденную отчетность за прошлый год не требуется», — пояснила Зайцева.

В таком случае исправления отражают в текущем учете через счет нераспределенной прибыли или непокрытого убытка. При составлении текущей отчетности бухгалтер также проводит ретроспективный пересчет сравнительных показателей — корректирует их так, как если бы ошибки не было.

Если определить влияние ошибки на отдельные периоды невозможно, пересчитывают вступительные остатки на начало самого раннего периода, для которого это возможно, а причины ограничения раскрывают в пояснениях.

Исключение предусмотрено для организаций, которые вправе применять упрощенные способы бухучета. Они могут исправлять существенные ошибки после утверждения отчетности без ретроспективного пересчета, отражая результат в прочих доходах или расходах текущего периода.

Порядок исправления ошибок установлен ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н.