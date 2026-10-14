Юрист Марк Варшавер отметил, что факт управления нельзя выводить из предположений: видеозаписи и показания должны подтверждать целенаправленное движение автомобиля.

Юрист Марк Варшавер в комментарии для «Клерка» рассказал, как суды оценивают видеозаписи и отказы от медосвидетельствования по делам о нетрезвом вождении.

Управление транспортным средством — это целенаправленное воздействие на автомобиль, при котором он перемещается в пространстве. Одного лишь кадра, где человек сидит за рулем неподвижной машины, недостаточно, чтобы признать его водителем.

Показательным стало дело, в котором человека оштрафовали на 45 тыс. рублей и лишили прав за отказ от медосвидетельствования, хотя он утверждал, что сел за руль по просьбе инспектора, чтобы заглушить двигатель, а машина дернулась на несколько сантиметров. Верховный Суд указал, что нижестоящие инстанции не исследовали обстоятельства полностью и не проверили, были ли действия направлены именно на управление, а не на случайное перемещение.

«Принципиальное значение здесь имеет разграничение действий, направленных на управление автомобилем, и действий, при которых его перемещение произошло попутно, без намерения совершить поездку. Самого факта движения машины недостаточно, чтобы без исследования обстоятельств признать любое воздействие на ее органы управления вождением», — сказал Марк Варшавер.

Также он напомнил, что лишение прав по ч. 1 ст. 12.26 КоАП возможно только за отказ от законного требования пройти медицинское освидетельствование, предъявленного именно водителю. Отказ от проверки алкотестером на месте ответственности по этой статье не влечет, но может стать основанием для направления к врачу. Суд должен оценивать видеозаписи в совокупности с другими доказательствами и не может исходить лишь из предположения, что человек управлял автомобилем, раз он сидел за рулем.

В спорных ситуациях водителю важно фиксировать свою позицию в протоколе, указывать свидетелей, добиваться сохранения и истребования видеозаписей, данных парковки, каршеринга и GPS.

«Я бы советовал сразу письменно зафиксировать свою позицию в протоколе, указать свидетелей и принять меры к сохранению видеозаписей. Если необходимые материалы самостоятельно получить невозможно, следует заявить ходатайство об их истребовании», — сказал эксперт.

Неустранимые сомнения в виновности, согласно ст. 1.5 КоАП, толкуются в пользу водителя, поэтому факт управления должен подтверждаться доказательствами, а не догадками инспектора.

Недавно мы писали, что одного сидения за рулем недостаточно для лишения прав за вождение в пьяном виде.