Какие поступления на расчетный счет могут вызвать вопросы у налоговой

Расхождения между банковскими поступлениями и декларацией по НДС не всегда означают недоимку. Однако налоговая может потребовать пояснения, если обнаружит несоответствия при проверке.

Не все деньги, поступившие на расчетный счет компании, включаются в налоговую базу по НДС. Например, организация может получить заем, возврат ошибочного платежа или оплату за товар, который уже был отгружен и отражен в декларации.

При этом ФНС вправе запросить пояснения, если в ходе камеральной проверки обнаружит ошибки или противоречия в представленных сведениях. Само по себе несовпадение банковского оборота с декларацией не доказывает занижение налога.

Особое внимание бухгалтеру стоит уделить следующим операциям:

Оплата после отгрузки. Нужно проверить, в каком квартале реализация уже отражена в книге продаж. Повторно начислять НДС с поступившей оплаты не требуется.

Аванс покупателя. Необходимо проверить начисление НДС при получении предоплаты и его последующий учет при отгрузке.

Денежный заем. Основная сумма займа не является оплатой товаров или услуг, а проценты по денежному займу освобождены от НДС.

Возврат ошибочного платежа или аванса. Важно подтвердить первоначальный перевод и возврат средств, а при необходимости восстановить ранее принятый к вычету НДС.

Обеспечительный платеж. Порядок налогообложения зависит от условий договора и того, используется ли сумма в качестве предоплаты.

Если инспекция направила требование, бухгалтеру следует подготовить сверку поступлений с данными учета и декларации, а также приложить подтверждающие документы: договоры, платежные поручения, банковские выписки и счета-фактуры.

Ответить на требование о пояснениях при камеральной проверке необходимо в течение пяти рабочих дней со дня его получения. Плательщики, обязанные сдавать декларацию по НДС электронно, направляют пояснения в установленном электронном формате.

Если декларация составлена правильно, а происхождение поступлений подтверждено, достаточно представить пояснения. Если обнаруженная ошибка привела к занижению налога, необходимо подать уточненную декларацию.

В судебной практике встречаются споры о квалификации поступлений. Например, в деле № А12-14847/2013 инспекция посчитала обеспечительный взнос арендатора в размере 1,28 млн рублей предоплатой и уменьшила возмещение НДС на 194,7 тыс. рублей. Однако суды учли возвратный характер платежа и не поддержали позицию налоговой по обстоятельствам этого дела.

Порядок представления пояснений предусмотрен ст. 88 НК РФ, а исправления налоговых деклараций — ст. 81 НК РФ.