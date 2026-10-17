Доходы от адаптации программ входят в 70% долю для ИТ-льготы

Аккредитованные ИТ-компании вправе учитывать доходы от адаптации и модификации программ и баз данных при расчете доли профильной выручки. Для ставки налога на прибыль 5% эта доля должна составлять не менее 70%.

Доходы от услуг по адаптации и модификации программ для ЭВМ и баз данных можно включать в 70% долю доходов от ИТ-деятельности, разъяснил Минфин в письме от 14.09.2026 № 03-03-06/1/80413.

Пониженную ставку налога на прибыль 5% могут применять аккредитованные российские организации, которые работают в сфере информационных технологий. Условие установлено статьей 284 НК: доходы от ИТ-деятельности должны составлять не менее 70% всех доходов компании.

В профильную долю включают выручку от разработки, адаптации и модификации программ для ЭВМ и баз данных. Это предусмотрено абзацем восьмым пункта 1.15 статьи 284 НК.

Программы и базы данных, которые ИТ-организация адаптирует или модифицирует для заказчика, для целей применения льготы признаются заказными. Доходы от таких работ учитываются при проверке соблюдения 70% порога.