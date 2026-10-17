Коллекторы прекратили взыскание долгов участников СВО на 970 млн рублей

Мера затронула более 22,4 тыс. кредитов военнослужащих и их супругов. Речь идет о взыскании, остановленном с начала 2026 года.

Профессиональные коллекторские организации, входящие в НАПКА, прекратили взыскание более чем по 22,4 тыс. долгов участников СВО и их супругов. Общая сумма задолженности превысила 970 млн рублей.

За весь 2025 год коллекторские организации прекратили взыскание по 31 тыс. дел. Сумма таких долгов составила около 1,5 млрд рублей.

«С начала 2026 года по более чем 22,4 тыс. долгов по кредитам военнослужащих — участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 970 млн рублей», — сказали в НАПКА.

Кредитные обязательства участников СВО и их супругов на сумму до 10 млн рублей прекращаются с декабря 2024 года. Полное списание доступно военнослужащим, которые после 1 декабря 2024 года заключили контракт на службу в Вооруженных силах сроком не менее одного года.