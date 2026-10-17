К 2032 году экономике потребуется 12 млн работников — две трети вакансий займут выпускники колледжей

До 2032 года экономике потребуется около 12 млн работников, две трети из которых — специалисты со средним профобразованием, а конкурс «Лучший по профессии» расширят до 25 номинаций и дополнят специальными категориями.

Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что до 2032 года рынку труда понадобится порядка 12 млн работников, и 66% этой потребности составят специалисты со средним профессиональным образованием. Высокий спрос подтверждает и статистика портала «Работа России», где размещено более миллиона вакансий по рабочим профессиям.

«Согласно кадровому прогнозу экономики, до 2032 года рынку труда потребуется порядка 12 миллионов работников, и без учета неквалифицированных специалистов и руководителей 66% этой потребности – работники со средним профессиональным образованием», — сказала Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» помогает популяризировать рабочие специальности и формировать позитивный образ человека труда.

В 2026 году количество номинаций увеличили до 25, появилась специальная категория «Второй старт» для ветеранов и участников СВО — она стала самой востребованной, региональные этапы провели 63 субъекта. Также добавлены внебюджетные номинации по запросам работодателей.