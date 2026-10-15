Предприниматели смогут получить консультации по работе с Wildberries, логистике, продвижению и мерам господдержки. Центры также помогут разобраться в требованиях законодательства о платформенной экономике.

Сеть региональных центров поддержки предпринимателей запустили объединенная компания Wildberries и Russ (RWB) и Минэкономразвития РФ, сообщила пресс-служба компании. Центры стали частью цифровой платформы RWB Среда.

Центры уже работают в Казани, Иванове, Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Обратиться туда смогут действующие и начинающие продавцы Wildberries, владельцы пунктов выдачи заказов, производители, партнеры WB Travel и другие предприниматели.

Специалисты проконсультируют по запуску и развитию бизнеса, аналитике, продвижению и логистике. Они также расскажут об изменениях правил работы цифровых платформ, порядке взаимодействия с ними, доступных мерах господдержки и программах развития бизнеса.

Все консультации и открытые мероприятия будут бесплатными. В центрах также можно узнать об участии в «Платформе роста» — программе поддержки бизнеса, которую RWB создала совместно с Агентством стратегических инициатив.