Производителей и импортеров табака обяжут уведомлять о начале оборота продукции

Уведомления нужно будет направлять в Росалкогольтабакконтроль.

Производителей и импортеров табачной и никотинсодержащей продукции могут обязать уведомлять Росалкогольтабакконтроль о начале ее оборота в России. Соответствующий проект поправок в закон от 13.06.2023 № 203-ФЗ Минфин опубликовал на Едином портале проектов НПА.

Требование затронет продукцию, которая подлежит обязательной маркировке. В информационной системе мониторинга должны быть сведения о фиксации переданного уведомления.

Вводить в оборот, продавать и выводить из оборота такую продукцию разрешат только после фиксации уведомления в системе мониторинга. Запрет на оборот без уведомления планируют вводить поэтапно.

Новые требования планируют ввести с 1 марта 2028 года.