Пользователи Госуслуг смогут одной кнопкой сообщить о возможном мошенничестве крупнейшим банкам, операторам связи и правоохранительным органам, заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Мы посчитали, что очень удобно будет, если на портале нажимаешь одну кнопку, и все автоматически блокируется до того момента, пока человек сам это не разблокирует», — сказал Дмитрий Григоренко.

После нажатия «красной кнопки» информация автоматически поступит организациям, подключенным к государственной системе борьбы с IT-преступлениями ГИС «Антифрод». Они смогут оперативно проверить подозрительные операции и при необходимости заблокировать переводы и платежи, а также ограничить звонки на номер телефона.

Механиз заработает на портале госуслуг в ноябре, уточнил вице-премьер.