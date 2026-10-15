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Самозанятость (НПД)
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🚕 Лимит доходов самозанятых таксистов предлагают поднять с 2,4 до 4,5 млн рублей

Годовой лимит доходов для самозанятых водителей такси предлагают повысить с 2,4 млн до 4,5 млн рублей. Действующее ограничение не менялось с 2019 года, несмотря на рост расходов на автомобили, топливо и страховку.

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Повысить предельный доход для самозанятых таксистов предложил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев на всероссийской конференции «Такси-2026» в Сириусе.

По словам депутата, нехватка водителей остается одной из главных проблем отрасли. При этом самозанятые составляют основу современного рынка такси, но действующие ограничения налогового режима не учитывают подорожание автомобилей и их обслуживания.

«Есть предложение поднять эту планку до 4,5 млн рублей в год, то есть это порядка 400 тыс. рублей в месяц», — заявил Камнев.

Депутат также обратил внимание на разницу в сроках действия налоговых правил. Эксперимент с налогом на профессиональный доход завершается в 2028 году, тогда как разрешение работать на личных автомобилях, не соответствующих требованиям локализации, действует до 2033 года.

«Водитель должен понимать, на каких условиях будет работать через два года. Полагаю, что в целом эксперимент показал свою эффективность и его нужно дальше развивать», — отметил Камнев.

Сейчас самозанятые могут применять НПД при годовом доходе не более 2,4 млн рублей. Предложение повысить лимит до 4,5 млн рублей пока не является принятым изменением законодательства.

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