Дробление заказов между дочками не спасет от налоговой проверки: как платформы вычисляют схемы

Эксперт рассказал, как обнаружат компании, которые переводят самозанятых между своими дочками.

Как платформы будут бороться со схемами обхода ограничений при работе с исполнителями – «Клерку» рассказал основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

Например, заказчик создаст несколько аккаунтов-дочек (аффилированных компаний) и будет распределять часы на одного самозанятого между ними.

«Технически платформа может заметить общие контакты, представителей, одинаковые задания и последовательный перевод исполнителя между компаниями. Такие совпадения могут стать поводом для проверки», — пояснил эксперт.

Но связь компаний сама по себе не доказывает нарушение, подчеркнул он. У них могут быть разные проекты, для которых законно привлекается один специалист.

В постановлении нет отдельного правила, по которому часы всех связанных компаний обязательно складываются. При этом формальная смена заказчика не устраняет налоговые риски, если человек продолжает выполнять ту же работу под тем же руководством.