Экспортные посылки до 5 кг могут освободить от фитосанитарных сертификатов.

Требования к экспорту отдельных категорий товаров через цифровые платформы могут адаптировать, заявила основательница Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким на форуме «Деловой России». Она попросила президента Владимира Путина поручить регуляторам изменить действующие правила.

Сейчас при продаже за рубеж каждой единицы пищевой продукции необходимо оформлять полный комплект документов. Требования фитосанитарного контроля разрабатывались для классической внешней торговли и затрудняют платформенный экспорт, пояснила Ким.

«Если бы мы смогли облегчить этот режим, то не только пищевая продукция, но и, например, лекарства тоже могли бы стать предметами экспорта», — сказала Татьяна Ким. Бизнес готов участвовать в разработке необходимых нормативных актов.

Правила фитосанитарного контроля планируют согласовывать в ЕврАзЭС, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Базовый вариант предусматривает, что для одной посылки или доставки весом до 5 кг фитосанитарный сертификат не потребуется. Конкретные параметры затем придется согласовывать с регуляторами в странах присутствия российских платформ.