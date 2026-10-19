Переводы за товары, услуги и аренду могут привести к доначислению налогов

Сам перевод между физлицами не облагается НДФЛ. Налоговые риски возникают, если поступление фактически связано с оплатой товаров, работ, услуг или аренды.

Безвозмездные переводы, подарки от родителей, возврат долга и сбор денег на юбилей не образуют облагаемый доход, сообщил гендиректор юридической компании «ЯПРАВ», председатель комитета по налогам МГО «Опоры России» Павел Зюков. Подтвердить характер платежа помогут расписка, договор и корректное назначение перевода.

«Налоговики будут исходить не из того, как назван платеж, а из того, за что на самом деле получены деньги», — пояснил юрист.

Вопросы у инспекции могут вызвать регулярная оплата услуг без статуса ИП или самозанятого, ежемесячные переводы одинаковых сумм и выплаты зарплаты с личной карты руководителя.

В одном из судебных дел переводы работникам с карты директора признали выплатами дохода, несмотря на ссылки на договоры займа. Доначисления составили около 1,78 млн рублей НДФЛ и 1,34 млн рублей страховых взносов. В деле клининговой компании выплаты 341 работнику привели к доначислению свыше 13,7 млн рублей НДФЛ и 31,8 млн рублей взносов.

Если инспекция докажет получение дохода, физлицу начислят НДФЛ, пени и штраф. За несданную декларацию штраф составляет 5% неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 тыс. рублей. За неуплату налога предусмотрен штраф 20%, а при умысле — 40%.