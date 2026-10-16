Роструд ответил, примет ли ГИТ протокол по охране труда, подписанный простой ЭЦП
Допускается ведение протокола проверки знания требований охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи.
Онлайнинспекция ответила, будет ли простая электронная подпись (ПЭП), сформированная в системе электронного документооборота Учебного центра (без сайта Госуслуг), действительной для Госинспекции труда при подписании работником протокола проверки знаний по охране труда.
«Является, если данный порядок закреплен в локальном нормативном акте», — ответил Роструд.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях, напомнило ведомство.
Согласно п. 93 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением № 2464 протокол проверки знания требований охраны труда работников подписывает председатель (зампред) и членами комиссии по проверке знания требований охраны труда. Допускается возможность ведения протокола проверки знания требований охраны труда работников в электронном виде с использованием электронной подписи.
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