Эксперт: как НДС 22% на трансграничные покупки ударит по электронике и одежде

В России собираются ввести НДС 22% на трансграничные покупки. Рынок станет ровнее, но утверждать, что цены не изменятся, преждевременно, считает основатель компании WEVED, эксперт в области внешнеэкономической деятельности, международной логистики и управления цепями поставок Мария Попова.

НДС 22% действительно сокращает разницу между классическим импортом и прямыми покупками у зарубежных продавцов.

Мария Попова «Но говорить о полном «выравнивании» условий я бы не стала. Обычный импортер несет не только налоговую нагрузку: таможенное оформление, пошлины, сертификацию, маркировку, требования к безопасности продукции и ответственность за ее обращение в России. У трансграничной покупки для личного пользования до сих пор режим был заметно проще.»

С 2027 года эту разницу предполагается сократить: в Госдуму внесен проект о НДС 22%, налоговыми агентами должны стать электронные торговые площадки. Бюджетный эффект оценивается примерно в 75 млрд рублей в год.

НДС нельзя считать автоматически плюс 22% к цене на витрине. Возможны три сценария:

продавец полностью переносит налог на покупателя;

берет часть нагрузки на свою маржу;

либо часть расходов компенсирует площадка.

У крупных игроков запас для маневра больше, у небольшого продавца с низкой маржинальностью — значительно меньше. Поэтому по отдельным товарам рост конечной цены вполне вероятен, считает Попова.

По актуальной статистике АКИТ за 2025 год трансграничные покупки составляли около 454 млрд рублей при общем объеме интернет-торговли 13,19 трлн рублей, то есть примерно 3–4% рынка.

Но внутри отдельных категорий эффект будет заметнее: на электронику и бытовую технику приходится 24% трансграничных покупок, на мебель и товары для дома — 19,8%, на одежду и обувь — 15,4%, на автозапчасти и аксессуары — 5,8%. Именно там изменение экономики прямого заказа из-за рубежа покупатель увидит быстрее.

Кроме того, с 2027 года в ЕАЭС меняется модель регулирования электронной торговли: для товаров дороже €200 ставка пошлины должна снизиться с нынешних 15% до 5%, государства получают возможность взимать национальный НДС. Оценивать новую нагрузку только через ставку 22% неправильно — нужно смотреть на итоговую экономику конкретной покупки, считает эксперт.