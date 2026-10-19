Назвали самых высокооплачиваемых специалистов общепита

Шеф-повара возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов общепита в третьем квартале 2026 года. Зарплатные предложения для них выросли на 9% за год.

Средняя предлагаемая зарплата шеф-повара достигла 111 069 рублей в месяц, подсчитали аналитики «Авито Работы». Это самый высокий показатель среди специалистов сферы общественного питания.

Второе место заняли сушисты. Работодатели предлагали им в среднем 78 629 рублей в месяц, что на 26% больше, чем годом ранее. Зарплата кондитеров выросла на 14% и достигла 70 130 рублей в месяц.

Работникам кухни предлагали в среднем 60 150 рублей — на 19% больше, чем годом ранее. Раздатчики в столовой замкнули пятерку лидеров: их зарплатные предложения увеличились на 31%, до 56 245 рублей в месяц.

Расчеты основаны на суммах, которые работодатели указывали в вакансиях на платформе. Фактический доход зависит от региона, квалификации, опыта, графика, количества смен, премий, дополнительных выплат и условий работодателя.