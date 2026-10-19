Офисные сотрудники могут приостановить работу при температуре ниже 20 градусов

Работник вправе приостановить работу и покинуть офис при температуре воздуха ниже 20 °C, если такие условия создают угрозу здоровью, рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Михаил Афанасьев.

Он отметил, что нормальная температура в офисных помещениях должна составлять от 20 до 25 °C. Главное условие для ухода — обязательное письменное извещение работодателя, иначе отсутствие на рабочем месте могут расценить как прогул.

«Температура воздуха в офисе должна быть в пределах 20–25 °C. Если холоднее, и это угрожает здоровью, работник вправе приостановить работу, письменно известив работодателя. Молча уйти нельзя — есть риск прогула», — подчеркнул Михаил Афанасьев.

Если руководитель возражает против приостановки процесса, он обязан предложить сотруднику альтернативные условия для выполнения задач. При невозможности их предоставить работодатель обязан перевести человека на другую работу либо оформить простой на время устранения проблемы.

Степень угрозы здоровью при пониженной температуре оценивается индивидуально. На нее влияют длительность нахождения в холодном помещении и текущее состояние здоровья конкретного работника.

В период простоя по вине работодателя сотрудникам выплачивается компенсация в размере не менее двух третей средней заработной платы согласно статье 216.1 ТК.