«Бухджоб» в MAX помогает бухгалтерам находить работу и общаться с работодателями

Бесплатный сервис вакансий и резюме «Бухджоб» доступен в мессенджере MAX. Бухгалтеры и кадровики могут искать работу, откликаться на вакансии и переписываться с работодателями, даже если те используют Telegram.

Проект «Клерка» «Бухджоб» позволяет бухгалтерам и кадровикам бесплатно размещать резюме, искать вакансии и общаться с работодателями. Сервис работает на сайте, в Telegram и MAX.

В MAX у «Бухджоба» есть канал с вакансиями и бот, через который можно откликаться на предложения, получать уведомления и вести переписку.

Главная особенность сервиса — возможность общаться с работодателем независимо от выбранного мессенджера.

Например, бухгалтер может откликнуться на вакансию в MAX, а работодатель — ответить ему через Telegram. Сообщение автоматически поступит кандидату в MAX. Такая же схема работает и в обратную сторону.

Вся переписка проходит через ботов «Бухджоба», которые связывают участников между собой.

Для соискателей доступны поиск вакансий, отклики и общение с работодателями. Компании могут бесплатно публиковать предложения о работе, получать отклики и самостоятельно писать подходящим кандидатам. Размещение вакансий и резюме в «Бухджобе» бесплатное. Пользователи могут выбрать удобную площадку для поиска работы — сайт, Telegram или MAX.

Подписаться на «Бухджоб» в MAX можно, чтобы следить за новыми вакансиями для бухгалтеров и кадровиков. Для откликов и переписки с работодателями доступен бот сервиса.