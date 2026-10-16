Число банкротств компаний в России выросло на 11% за полгода

За первую половину 2026 года российские суды признали банкротами 3 547 организаций. Это на 11% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является первым уверенным ростом в сегменте за последние девять лет.

Количество корпоративных банкротств в России вернулось к росту в первом полугодии 2026 года. Основная доля несостоятельных компаний приходится на торговлю и строительство — на каждую из этих отраслей приходится четверть всех случаев.

При этом наиболее высокие риски банкротства зафиксированы в строительстве, где они превышают средний показатель по экономике в два раза, а также в сферах энергетики, ЖКХ и добычи полезных ископаемых, сообщает газета «Ведомости».

Наименьший уровень риска демонстрируют социальные отрасли — образование, здравоохранение и культура, а также IT-сектор и телекоммуникации. Рост числа банкротств эксперты связывают со следствием высоких ставок по кредитам, увеличением фискальной нагрузки при снижении маржинальности бизнеса и сжатием IT-рынка после периода высокой активности 2022 года.

Отдельно кризисные явления проявляются в строительном секторе. За три квартала 2026 года число банкротных дел против девелоперов выросло на 38% и составило 1,62 тысячи, а в стадии ликвидации находятся еще 8,059 тысячи компаний. Наибольшее количество исков приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, тогда как наименьшие значения отмечены на Чукотке и в Курганской области. Ухудшение финансового положения застройщиков вызвано падением спроса на жилье из-за дорогой ипотеки, удорожанием материалов и сокращением инвестиций.