Услуги оказаны на УСН, а оплата пришла во время патента: как платить налог?

ИП на УСН оказало услуги в июне 2026 года, получило оплату за эти услуги в октябре. Но с сентября 2026 оформили патент.
Как заплатить налог – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
6% налога УСН с октябрьского зачисления платить не нужно. Ключевое здесь — момент признания дохода.
«По УСН (и по патенту тоже) действует кассовый метод: доход фиксируется в тот момент, когда деньги фактически поступили на счет или в кассу, а не в тот, когда подписали акт об оказании услуг.»
В этой ситуации:
услуги оказаны в июне — на момент оказания у вас действовал УСН, патента по этому виду деятельности не было.
оплата пришла в октябре — уже после того, как вы перешли на патент.
Поскольку на момент поступления денег патент действовал, этот доход подпадает под ПСН, а не под УСН. То, что услуга была оказана до патента, а оплачена уже на патенте, — нормальная ситуация.
Это предусмотрено п. 1 ст. 346.17 НК и положениями о ПСН, в том числе условиями, при которых доход относится к патенту.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина
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