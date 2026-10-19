Минфин обновил таблицу соответствия кодов видов расходов на 2026 и 2027 годы
В таблицу соответствия кодов КБК и КВР для субъектов РФ добавили новые увязки по субсидиям, грантам и лизинговым платежам.
Таблица соответствия кодов для субъектов РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов пополнилась новыми соотношениями расходов, следует из обновленных материалов Минфина.
Для субсидий и грантов в форме субсидий на финансирование затрат, которые подлежат казначейскому сопровождению, предусмотрено сочетание подраздела 0209 «Другие вопросы в области национальной обороны» и КВР 812.
Для лизинговых платежей по договору финансовой аренды, за исключением бюджетных инвестиций, добавлена увязка подраздела 0401 «Общеэкономические вопросы» с КВР 248. Данное соотношение кодов добавили также в таблицу соответствия на 2027 год и плановый период.
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