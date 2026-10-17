«Яндекс» восстановил доступ к личным кабинетам веб-аналитики и маркетинговым инструментам

Теперь работают ключевые сервисы для бизнеса, включая Метрику, AppMetrica, Вебмастер, Яндекс Бизнес и API Директа. Специалисты вернули бановую функциональность платформ, хотя часть опций продолжает функционировать с временными ограничениями.

16 октября 2026 года инженеры компании «Яндекс» вернули доступы к кабинетам «Яндекс Метрики» и AppMetrica, а также к основным возможностям Яндекс Вебмастера и личному кабинету «Яндекс Бизнеса». Специалисты также возобновили работу API Директа, благодаря которому агентства и сервисы сквозной аналитики получают данные по рекламным кампаниям и управляют балансом счета. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе компании.

В «Яндекс Метрике» и AppMetrica пользователи снова могут просматривать отчеты и менять настройки счетчиков, а сбор данных о действиях на сайтах и в мобильных приложениях не прерывался. Данные за 11-13 октября сохранились и поступают в отчеты по мере обработки. В Вебмастере возобновили работу инструменты для проверки индексации страниц, файлов Sitemap, микроразметки и XML-файлов, хотя обход сайтов поисковыми роботами пока может занимать больше времени.

В личном кабинете «Яндекс Бизнеса» доступен просмотр информации и статистики кампаний, но редактирование карточки организации, запуск новых продвижений и продление активных пока не работают. Ранее запущенные рекламные кампании в Директе и Яндекс Бизнесе продолжают приносить заявки в пределах установленных бюджетов. Специалисты компании анализируют показатели продвижения и рекомендуют рекламодателям ориентироваться на динамику по мере полной стабилизации статистики.

Ранее «Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету Директа на сайте и в мобильном приложении, где пользователи получили возможность запускать или останавливать созданные кампании и пополнять общий счет.