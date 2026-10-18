Налоги на проценты по депозитам могут вырасти до 22%

Минфин предложил учитывать проценты по вкладам вместе с другими доходами при расчете НДФЛ. Если поправки примут, ставка будет зависеть от совокупного годового дохода вкладчика.

Проценты по вкладам могут включить в основную налоговую базу с прогрессивной шкалой НДФЛ от 13% до 22%, сообщила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова. Сейчас для процентного дохода действует отдельная шкала со ставками 13% и 15%.

«Пока совокупный доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, ставка останется на уровне 13%. Доход от 2,4 до 5 миллионов рублей будет облагаться по ставке 15%, свыше 5 миллионов — 18%, свыше 20 миллионов — 20%, а свыше 50-22%», — сказала Солдатенкова.

Например, при зарплате 3 млн рублей в год проценты сверх необлагаемого лимита будут облагаться по ставке 15%, пока общий доход не превысит 5 млн рублей.

Необлагаемый процентный доход сохранят. Для доходов за 2027 год его предлагают рассчитать исходя из максимальной ключевой ставки 2026 года — 16%: лимит составит 160 тыс. рублей. По действующему порядку при максимальной ставке в 2027 году не выше 14% лимит составил бы не более 140 тыс. рублей.

Изменится и порядок уплаты: банки станут удерживать НДФЛ при выплате процентов после превышения необлагаемого лимита. Сейчас налог рассчитывает ФНС и направляет уведомление, а уплатить его нужно до 1 декабря следующего года. Окончательный расчет по всем счетам и с учетом других доходов по-прежнему будет проводить ФНС.